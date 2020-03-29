Акция

300 деревьев высадили в Ингушетии в рамках очередного этапа акции «Сад памяти»

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Очередной этап акции «Сад памяти», посвященной увековечению памяти павших в годы Великой Отечественной войны, прошел в Сунженском и в Джейрахском районах республики. В рамках мероприятия было высажено более 300 деревьев, сообщили газете «Ингушетия» в Минприроды региона.

«Этапы акции прошли в сельских поселениях Троицкое, Галашки, Мужичи, Даттых, Аршты, Алкун и Чемульга, где было высажено более 170 деревьев (береза, каштан, липа, белая акация, ясень, плодовые деревья) на пришкольных территориях, домов культуры, вокруг памятников и других мест. В сельских горных поселениях Джейрахского района — Ольгетти, Гули, Ляжги, Говзте высажено более 130 деревьев, таких как яблоня, груша, береза, туя», — сказал собеседник.

По его словам, акция «Сад памяти» продлится до 22 июня 2020 года.

Отметим, что акция проходит по всей России и реализуется Министерством природных ресурсов и экологии страны, Всероссийским добровольческим движением «Волонтеры Победы» и Фондом памяти полководцев Победы.

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