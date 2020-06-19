30 случаев заражения Covid-19 выявлено в Ингушетии за сутки
По информации республиканского оперативного штаба, 30 случаев заражения коронавирусом выявлено в Ингушетии за сутки, умерших — нет.
На 19 июня проведено 21 091 скрининговое исследование на новую коронавирусную инфекцию, 2755 впервые установленных диагнозов Covid-19.
За весь период скончалось 64 человека, выздоровело — 2224.
Людей старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 27.
Госпитализировано 340 человек, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 187.
20 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 7 — на ИВЛ.
444 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.