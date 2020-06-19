30 случаев заражения Covid-19 выявлено в Ингушетии за сутки

На 19 июня проведено 21 091 скрининговое исследование на новую коронавирусную инфекцию, 2755 впервые установленных диагнозов Covid-19.

За весь период скончалось 64 человека, выздоровело — 2224.

Людей старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 27.

Госпитализировано 340 человек, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 187.

20 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 7 — на ИВЛ.

444 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.