Коронавирус

30 случаев заражения Covid-19 выявлено в Ингушетии за сутки

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По информации республиканского оперативного штаба, 30 случаев заражения коронавирусом выявлено в Ингушетии за сутки, умерших — нет.

На 19 июня проведено 21 091 скрининговое исследование на новую коронавирусную инфекцию, 2755 впервые установленных диагнозов Covid-19.

За весь период скончалось 64 человека, выздоровело — 2224.

Людей старше 65 лет, находящихся на самоизоляции, — 27.

Госпитализировано 340 человек, с лабораторно подтвержденным диагнозом — 187.

20 пациентов в тяжелом состоянии, в отделении реанимации, из них 7 — на ИВЛ.

444 человека, ввиду относительно удовлетворительного состояния, наблюдаются медицинскими работниками на дому.

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