30 семьям вынужденных переселенцев из Чечни и Северной Осетии вручили жилищные сертификаты в Ингушетии

«Замминистра Гилани Паров вручил сертификаты тридцати гражданам, состоявшим на учете в качестве нуждающихся в господдержке», — сказал сотрудник пресс-службы.

По его данным, всего в 2020 году в рамках реализации ведомственной целевой программы «Оказание господдержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» госпрограммы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» 339 семей из этой категории получили сертификаты на общую сумму более 1 млрд рублей.

Как отметил в ходе церемонии Паров, на учете для получения жилищных сертификатов состоят еще более двухсот семей вынужденных переселенцев, и работа по реализации федеральной программы будет продолжена в будущем году.