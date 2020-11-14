30 представителям различных сфер деятельности Глава Ингушетии вручил государственные награды

Указом Президента России Владимира Путина медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден Амбулат Аушев, вот уже четверть века возглавляющий ДК города Карабулака. Он является наставником для молодежи и пропагандистом национального искусства. По его инициативе в целях сохранения и возрождения духовных ценностей, формирования в молодежной среде уважительного отношения к традициям регулярно проводятся культурно-массовые мероприятия.

Традиционно в числе награждаемых немало работников здравоохранения. Высокого звания «Заслуженный врач Республики Ингушетия» удостоились заведующая эндокринологическим отделением Детской республиканской клинической больницы Анжела Хамхоева и врач Назрановской районной больницы Дзайнап Сапралиева. Еще семерым специалистам вручены звания «Заслуженный работник здравоохранения Республики Ингушетия».

«В медицине трудится много высоких профессионалов, отдающих все силы сохранению здоровья нации. Это наглядно проявилось в последние восемь месяцев, в течение которых наши медики борются с вирусной инфекцией, рискуя собственным здоровьем», — отметил Глава региона.

Наградами сегодня были отмечены и работники культуры, которые участвовали в реализации различных проектов. Так, почетное звание «Заслуженный деятель искусств Республики Ингушетия» присвоено заведующей кафедрой Северо-Кавказского государственного института искусств Людмиле Налоевой. При ее непосредственном участии прошли профессиональную подготовку многие студенты из Ингушетии, получив академические степени, в том числе в области музыкальной фольклористики.

Высокую награду республики — звание «Заслуженный учитель Республики Ингушетия» получили 7 представителей сферы образования. Среди них Эсет Гарданова, проработавшая в СОШ номер 19 сельского поселения Сагопши Малгобекского района 37 лет. Она также является победителем конкурса «Лучшие учителя России-2018».

Юбилейной медалью «250 лет единения Ингушетии с Россией» наградили Героя труда России Марем Богатыреву, председателя Горсовета Магаса Залину Льянову и старшего помощника прокурора Кабардино-Балкарии Заиду Кодзоеву.

«Каждый из вас заслуживает выражения нашей искренней признательности. Своим самоотверженным трудом вы вносите значительный вклад в развитие Ингушетии и сегодня получаете заслуженные награды. Уверен, что каждый из вас в силу своих должностных обязанностей и гражданской позиции делает все, чтобы наша республика процветала. Благодарю всех за добросовестный труд и желаю крепкого здоровья, удачи и новых достижений», — сказал Калиматов, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.