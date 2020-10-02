3 октября Банк России проводит виртуальный день открытых дверей

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Виртуальная прогулка по Банку России начнется 3 октября с восьми утра и продлится до восьми вечера.

Как сообщила пресс-служба Отделения-Национального банка по Республике Ингушетия, известный телеведущий Владимир Раевский проведет экскурсантов сквозь историю Банка России и поведает, где хранится золотой запас и зачем была нужна печь для денег.

В прямом эфире историки расскажут о тайнах банковских зданий и особняков, построенных по проектам известных архитекторов с применением современных технологий.

Будут игры, викторины с призами. Все подробности о дне открытых дверей — 2020 можно узнать на сайте Банка России.

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