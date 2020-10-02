3 октября Банк России проводит виртуальный день открытых дверей

Как сообщила пресс-служба Отделения-Национального банка по Республике Ингушетия, известный телеведущий Владимир Раевский проведет экскурсантов сквозь историю Банка России и поведает, где хранится золотой запас и зачем была нужна печь для денег.

В прямом эфире историки расскажут о тайнах банковских зданий и особняков, построенных по проектам известных архитекторов с применением современных технологий.

Будут игры, викторины с призами. Все подробности о дне открытых дверей — 2020 можно узнать на сайте Банка России.