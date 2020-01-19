3 медали завоевали ингушские дзюдоисты на соревнованиях в Железноводске

«Абдул-Малик Богатырев завоевал золотую награду в категории до 26 кг, а Микаилу Богатыреву не было равных в весе до 38 кг», — сказал тренер.

«Серебряным призером состязаний стал Мансур Албогачиев, выступавший в весовой категории до 30 кг», — добавил он. Тренируются атлеты на базе восьмой школы Гамурзиевского АО Назрани.

По информации Мурада Богатырева, открытое первенство по дзюдо среди юношей и девушек до 13 лет стартовало в городе-курорте Железноводске 18 января. На протяжении двух соревновательных дней спортсмены из различных регионов СКФО разыграют комплекты наград в более чем 15 весовых категориях. Вчера на татами городской детско-юношеской спортивной школы вышли дзюдоисты и дзюдоистки 2009-2010 годов рождения. Сегодня в борьбу за медали вступят борцы 2011-2012 и 2013-2014 годов рождения.