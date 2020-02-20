29 февраля на курорте «Армхи» пройдёт игровой турнир PUBG Mobile

Турнир организует Комитет по туризму Ингушетии и приглашает к участию всех желающих, готовых побороться за призовой фонд.

«Соберите команду из 4 человек и подайте заявку на участие, позвонив по номеру 8-920-402-42-27», — предложили в Комтуризма региона.

Правильность выбранной стратегии, верные тактические действия, подкрепленные чётким командным взаимодействием — вот, что предстоит продемонстрировать игрокам, желающим побороться за первое место — 30 тысяч рублей, за второе — 20 тысяч рублей, за третье — 10 тысяч рублей.