29 августа в Карабулаке пройдёт квест «По улицам родного города», посвящённый 25-летию муниципального образования

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29 августа в Карабулаке пройдёт квест «По улицам родного города». Захватывающая игра посвящена 25-летию образования города Карабулак.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба мэрии города, в интересном приключении смогут участвовать как молодые люди, так и жители муниципального образования возрастом постарше. Для трёх лучших команд предусмотрены денежные призы в соответствии с занятыми местами, кроме того, победитель состязаний получит дополнительные поощрения от спонсоров.

Сюжет квеста — пользуясь языком геймеров — это бродилка по городу с решением различных головоломок. Успех в выполнении задания будет сопутствовать тем, кто наблюдателен и внимателен, умеет ориентироваться в пространстве и логически мыслить, ну и, прежде всего, хорошо знает свой город.

Принимаются заявки на участие в игре. По всем организационным вопросам обращаться к председателю молодёжного совета Карабулака Урусхану Барханоеву, тел. 8-925-136-00-05.

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