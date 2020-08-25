29 августа в Карабулаке пройдёт квест «По улицам родного города», посвящённый 25-летию муниципального образования

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба мэрии города, в интересном приключении смогут участвовать как молодые люди, так и жители муниципального образования возрастом постарше. Для трёх лучших команд предусмотрены денежные призы в соответствии с занятыми местами, кроме того, победитель состязаний получит дополнительные поощрения от спонсоров.

Сюжет квеста — пользуясь языком геймеров — это бродилка по городу с решением различных головоломок. Успех в выполнении задания будет сопутствовать тем, кто наблюдателен и внимателен, умеет ориентироваться в пространстве и логически мыслить, ну и, прежде всего, хорошо знает свой город.

Принимаются заявки на участие в игре. По всем организационным вопросам обращаться к председателю молодёжного совета Карабулака Урусхану Барханоеву, тел. 8-925-136-00-05.