27 июня «Выпускной вечер» пройдет в формате онлайн и объединит выпускников всей страны

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27 июня будет проведен федеральный «Выпускной вечер» в онлайн-формате, который объединит выпускников от Калининграда до Владивостока.

— Это будет большая программа. У выпускников появится возможность не только посмотреть концерт и поучаствовать в розыгрыше призов, но и, не выходя из дома, пообщаться с популярными актерами и музыкантами по видеосвязи, со множеством включений из самых разных уголков нашей страны, — отметил министр просвещения Сергей Кравцов, — К сожалению, в большинстве регионов еще сохраняется опасная эпидемиологическая ситуация.

Минпросвещения России, оценив ситуацию, рекомендует в июне отметить выпускной онлайн, а уже после окончания ЕГЭ или, может, чуть позже отпраздновать выпускные в традиционном формате.

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