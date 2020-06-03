27 июня «Выпускной вечер» пройдет в формате онлайн и объединит выпускников всей страны

— Это будет большая программа. У выпускников появится возможность не только посмотреть концерт и поучаствовать в розыгрыше призов, но и, не выходя из дома, пообщаться с популярными актерами и музыкантами по видеосвязи, со множеством включений из самых разных уголков нашей страны, — отметил министр просвещения Сергей Кравцов, — К сожалению, в большинстве регионов еще сохраняется опасная эпидемиологическая ситуация.

Минпросвещения России, оценив ситуацию, рекомендует в июне отметить выпускной онлайн, а уже после окончания ЕГЭ или, может, чуть позже отпраздновать выпускные в традиционном формате.