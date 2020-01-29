27 дел завели в Ингушетии из-за незаконной выдачи земельных участков вдоль ФАД «Кавказ»

«Значительное число нарушений выявлено прокурорами в истекшем году в сфере землепользования. Так, по 27 материалам прокуратуры города Назрани возбуждено 27 уголовных дел по ч. 2 ст. 292 и ч. 3 ст. 159 УК РФ (служебный подлог) по фактам незаконного внесения в выписки из похозяйственной книги администрации Насыр-Кортского административного округа, не соответствующих действительности сведений о наличии у граждан права постоянного бессрочного пользования земельными участками вдоль ФАД «Кавказ», — сказал Васильченко.

По его словам, в сельском поселении Экажево Назрановского района были незаконно выданы 118 земельных участков.

«Выданные должностными лицами администрации сельского поселения Экажево в период с 2010 по 2018 годы в отсутствие законных оснований, выписки из похозяйственных книг, в последующем послужили основанием для регистрации права собственности граждан на 118 земельных участков. По направленным прокуратурой Назрановского района материалам, возбуждено уголовное дело по ч. 2 и п. «в» ч. 3 ст. 286 и ч. 2 ст. 292 УК РФ (превышение должностных полномочий, служебный подлог)», — добавил прокурор.

Напомним, что участок трассы «Кавказ» длиной 26 км начали реконструировать в Ингушетии 13 сентября 2018 года. Проектом предусмотрено расширение проезжей части до четырех полос. Сдать реконструированный участок дороги планируется осенью 2020 года.

Также ранее сообщалось, что собственникам земельных участков и построек, которые находятся в зоне расширения ФАД «Кавказ» до 4 полос, будут выплачены компенсации. Однако средства выделены не были, жители неоднократно обращались по данному вопросу в различные инстанции, в связи с чем по поручению Главы региона Махмуда-Али Калиматова, при администрации Назрани была создана рабочая группа по взаимодействию с проживающими вдоль трассы.