26 августа вдоль русла реки Назранка пройдет массовый субботник в рамках Всероссийской акции «Вода России»

Организатором мероприятия выступает Министерство природных ресурсов и экологии Ингушетии, сообщили в пресс-службе Главы и правительства региона. Волонтерам будет предоставлен необходимый инвентарь для уборки — мешки, перчатки, инструменты, а также индивидуальные средства защиты — маски и дезинфицирующие средства. На местах будет организован сбор мусора и его транспортировка.

В результате предыдущей экологической акции, которая прошла в начале августа, активисты очистили более 10 км береговой полосы реки Асса, им удалось собрать около 350 мешков мусора.

«Вода России» — это всероссийская ежегодная акция по очистке берегов водных объектов страны. Республика не первый год принимает участие в данной программе, а последние 4 года занимала первое место в рейтинге регионов-участников. Жители Ингушетии активно участвуют в различных экологических акциях, заботясь о природе родной республики.