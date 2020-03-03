Нацпроекты

250 млн рублей выделили Ингушетия из федерального бюджета на создание первого технопарка

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Ингушетия в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» получила субсидию из федерального бюджета в размере 250 млн рублей на создание первого в республике частного промышленного технопарка, сообщает пресс-служба Минэкономразвития республики.

«Проработан вопрос получения субсидии из федерального бюджета на 2020-2021 годы на создание частного промышленного технопарка с объемом инвестиций в размере 414,5 млн рублей. В результате на 2020 год из федерального бюджета выделена субсидия в размере 250 млн рублей на создание технополиса «Магас» — первого в республике частного промышленного технопарка», — говорится в сообщении.

Из общей суммы, рассчитанной на создание технопарка, 113,5 млн. рублей составят внебюджетные инвестиции.

Напомним, что нацпроект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» рассчитан на 2019-2024 годы. Одними из главных целевых показателей нацпроекта является увеличение доли МСП в ВВП страны с нынешних 22,3% до 32,5%, а числа занятых в секторе — на 5,8 млн, до 25 млн человек в последующие шесть лет. На реализацию нацпроекта власти направят 481,5 млрд руб.

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