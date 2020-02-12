250-летие единения Ингушетии с Россией отметят массовым забегом жителей СКФО

«Расстояние пробега составит более 6 километров. Примечательно, что старт состоится близ главной равнинной достопримечательности Ингушетии — стометровой башни Согласия в Магасе, а финиш примет своих победителей возле Дворца спорта имени Берда Евлоева в Назрани», — сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Комтуризма.

Как отметил собеседник издания, ожидается участие более тысячи человек. Они поборются за места на пьедестале почета. Призовой фонд за первое место составит 50 тысяч рублей, за второе — 30 тыс. руб., третье — 20 тысяч рублей по результатам общего зачета.

По мнению руководителя Комтуризма Беслана Мизиева, проведением мероприятия фактически объединяются два праздника для популяризации спортивного туризма в регионе, как общедоступного и эффективного средства физического, патриотического и экологического воспитания населения.

«Важно помнить, в спорте нет политики, а в туризме тем более, есть только концентрация здорового соперничества, спортивного любопытства и туристического развития», — считает Мизиев.

Дата для проведения состязаний выбрана не случайно. 1 марта в республике принято отмечать День джигита. Организатором соревнований выступает комитет по туризму при содействии администраций городов Магаса и Назрани.

Напомним, власти Ингушетии утвердили официальную эмблему в честь приближающегося юбилея вхождения региона в состав Российского государства, разработанную местным жителем.

Форма круга — основной смысл, заложенный в юбилейной эмблеме, обозначает доверие, долговечность, единение.

Эмблема украсит праздничные баннеры, появится на растяжках и рекламных щитах, открытках, брошюрах, календарях, плакатах. Кроме того, ею будут сопровождаться рубрики в печатных и электронных СМИ. Появится эмблема и на сувенирной продукции, которая готовится к празднованию юбилейной даты.

Процедура принятия присяги ингушскими старшинами на верность России происходила 4, 5, 6 марта 1770 года вблизи крупного предгорного аула Ангушт (ныне — село Тарское Пригородного района), в местечке с символическим названием «Барта босе», что значит «склон согласия». По новому календарю это соответствует 15, 16 и 17 марта.

250-летний юбилей в Ингушетии будут отмечать 17 марта этого года.