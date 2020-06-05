25 сайтов с информацией о продаже автомобильных прав заблокировано в Ингушетии

«В ходе мониторинга Интернета выявлено 25 интернет-сайтов, на которых сообщалось о возможности приобретения водительских удостоверений без прохождения установленных законом процедур. Вход на эти страницы был свободным и не требовал предварительной регистрации и пароля, ознакомиться с их содержанием мог любой интернет-пользователь», — отметил собеседник издания.

В прокуратуре напомнили, что незаконные приобретение или сбыт официальных документов, их подделка в целях использования является преступлением.

Для устранения нарушений прокурор Назрановского района направлял в суд 25 административных исковых заявлений о признании этой информации запрещенной к распространению в России.

Иски удовлетворены, доступ к Интернет-ресурсам решение Магасского районного суда заблокирован.