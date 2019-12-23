Театр

24 декабря в Ингушетии состоится закрытие Года театра

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24 декабря в Назрани, на сцене муниципального Дворца культуры, состоится торжественное мероприятие, посвященное закрытию Года театра, сообщает пресс-служба Министерства культуры Ингушетии.

В рамках церемонии зрителям будут представлены спектакли Ингушского драматического театра имени Базоркина, Русского музыкально-драматического театра, Театра юного зрителя, студии театра и кино «Барт».

В мероприятии примут участие звезды ингушской эстрады, а также состоится церемония награждения.

Начало мероприятия — в 15:00.

Напомним, Президент Российской Федерации объявил 2019 год Годом театра в России. На протяжении всего года по всей стране проходили мероприятия, направленные на сохранение и популяризацию лучших отечественных театральных традиций и достижений, обеспечение доступности образцов театрального искусства для жителей разных городов, совершенствование организации театрального дела и привлечение внимания к вопросам театрального образования.

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