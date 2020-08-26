Убийство

21-летнего жителя Ингушетии будут судить за убийство

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Завершено следствие по делу об убийстве 26-летнего жителя сельского поселения Алхасты Сунженского района Ингушетии, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Следствием установлено, что ночью 18 июня 2020 года, во дворе частного домовладения сельского поселения Алхасты, в результате внезапно возникшей ссоры обвиняемый 2000 года рождения с использованием ножа причинил колото-резанные ранения своему 26-летнему родственнику. Он скончался при доставлении в больницу от потери крови, говорится в релизе.

В ходе следствия собраны достаточные доказательства подтверждающие вину обвиняемого.

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