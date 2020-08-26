21-летнего жителя Ингушетии будут судить за убийство

Следствием установлено, что ночью 18 июня 2020 года, во дворе частного домовладения сельского поселения Алхасты, в результате внезапно возникшей ссоры обвиняемый 2000 года рождения с использованием ножа причинил колото-резанные ранения своему 26-летнему родственнику. Он скончался при доставлении в больницу от потери крови, говорится в релизе.

В ходе следствия собраны достаточные доказательства подтверждающие вину обвиняемого.