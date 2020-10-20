20% озимых и 50% яровых культур частично или полностью погибли в Ингушетии из-за засухи

«В текущем году был введен режим ЧС в мае-октябре из-за засухи и градобития. По оценке комиссии 20% озимых на площади 7,5 тыс. га и 50% яровых на площади 21,5 тыс. га частично или полностью погибли. Кроме того, пострадали плодовые насаждения», — отметил выступавший.

По его данным, в последние годы природные аномалии нанесли сельхозпроизводству значительный урон.

Так, в 2019 году в результате стихийных бедствий (засуха и градобитие) погибли значительные площади озимых и яровых культур (34 тыс. га). Общий ущерб, по оценке межведомственной комиссии, составил сумму более 531 млн руб.

Несмотря на такую тяжелую ситуацию, в 2020 году с площади 24,2 тыс. га намолочено 62,5 тыс. тонн зерновых колосовых культур, при средней урожайности 25,8 ц/га, что на 11,5 ц/га больше, чем за прошлый год.

В настоящее время идет уборка картофеля, овощных культур. С площади 905 га накопано картофеля 5,2 тыс. т при средней урожайности 270 ц/га. Намолочено кукурузы 3 570 тонн с площади 700 га при урожайности 51 ц/га.

По информации Албакова, всего ингушским аграриям предстоит убрать кукурузы на зерно с площади 25,3 тыс. га, а подсолнечника — с 4,5 тыс. га.

По данным регионального Минсельхоза, в АПК республики входят 23 сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятия, 54 сельхозкооперативов, около 2 тыс. КФХ. Кроме того, сельхозпродукцию производят более 50 тыс. личных подсобных хозяйств.

Объем продукции, произведенной во всех категориях хозяйств на 1 января 2020 года, в действующих ценах составил 10,2 млрд руб., индекс сельхозпроизводства продукции составил 100% к соответствующему периоду прошлого года.