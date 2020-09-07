Экология

19 сентября в Ингушетии пройдет масштабный субботник, в рамках волонтерской акции «Всемирный день чистоты «Сделаем!»

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В субботу, 19 сентября, Ингушетия присоединится к международной экологической акции «Всемирный день чистоты «Сделаем!», которая объединит 70 регионов нашей страны и 150 стран мира. Задача участников мероприятия — провести уборку территорий, опубликовать фото или видеоматериал на своих страницах в социальных сетях с хештегом #Сделаем2020, #СделаемИнгушетия, сообщили в пресс-службе Минприроды региона.

«Массовый субботник объединит органы исполнительной власти, муниципалитеты, общественность, волонтёров, экоактивистов, студентов, предпринимателей в одну команду для очистки региона от мусора и сохранения устойчивой чистоты. Присоединиться к акции может любой желающий — индивидуально, семьей или организованной группой, например, волонтёров образовательного учреждения или компании», — добавили в ведомстве.

Напомним, что Всемирный день чистоты «Сделаем!» — это волонтерская акция, цель которой объединить общество, государство, СМИ и бизнес в одну команду для очистки страны от мусора и сохранения чистоты. Акцент в уборках делается на природных территориях — это леса, поляны, берега водоемов. При сборе мусора организуется раздельный сбор отходов там, где это возможно. Помимо этого, команды проводят просветительские акции, продвигают современную систему обращения с отходами, раздельный сбор и переработку, экологичный образ жизни, снижение личного и общественного экоследа и устойчивое развитие.

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