19 коррупционных преступлений выявлено правоохранителями Ингушетии в 2020 году

Об этом сообщил руководитель МВД по республике Михаил Коробкин, подводя итоги прошлого года на коллегии, назвав в числе достигнутых успехов задержание лиц, занимающих высшее положение в преступной иерархии, выявление и пресечение деятельности подпольных цехов по переделке оружия и производству нелегальной алкогольной продукции.

По его словам, повысилась эффективность выявления и документирования преступлений, совершенных при реализации национальных проектов, таких как «Жилье и городская среда», «Экология», «Культура», «Образование» и «Демография», а также федеральных целевых программ.

В прошлом году органами дознания направлено в суд 372 уголовных дела, что превышает результаты 2019 года.

Также до 265 или на 8,6% по сравнению с 2019-м увеличилось количество уголовных дел, направленных в истекшем году в суд следователями МВД по региону.

Участковыми уполномоченными полиции в 2020 году выявлено 359 преступлений, что на 30,5% больше чем за предыдущий год. Также в минувшем году участковыми уполномоченными полиции раскрыто 223 преступления, что на 16% превышает результаты 2019 года.

Коробкин поставил сотрудникам полиции приоритетные задачи в текущем году: пресечение незаконного оборота наркотиков и оружия, противодействие терроризму и экстремизму, снижение количества дорожно-транспортных происшествий, в том числе влекущих гибель людей, борьба с коррупцией, а также предупреждение межнациональных и межконфессиональных конфликтов на территории республики.

Руководитель министерства внутренних дел по Ингушетии поблагодарил личный состав за добросовестное исполнение служебного долга и выразил надежду на приложение в наступившем году еще больших усилий в деле служения Родине и народу, сообщает пресс-служба МВД по республике.