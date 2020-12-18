МСП

18 предпринимателей поддержал консультативный совет по развитию МСП при правительстве Ингушетии

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18 субъектов малого и среднего бизнеса поддержал консультативный совет по развитию МСП, созданный в Ингушетии в октябре текущего года. В результате реализации проектов будет создано 102 рабочих места.

Как сообщает пресс-служба Главы и правительства, за неполные два месяца представители коллегиального органа под руководством вице-премьера Олега Фурсова рассмотрели в ходе четырех заседаний около двух десятков заявлений.

Представители профильных министерств, управления налоговой службы, фонда поддержки предпринимательства республики и руководители общественных организаций поддержали 18 субъектов МСП. Им будут представлены микрозаймы фондом поддержки предпринимательства. Средства будут направляться в приоритетном порядке тем, кто занимаются производством. Сферы и направления деятельности получателей субсидий: торговля, металлопрокат, сельское хозяйство, образовательные услуги и другие.

По итогам реализации этих проектов будет создано 102 рабочих места. Предприниматели передадут информацию о вакансиях в центр занятости республики для трудоустройства безработных граждан.

Важно отметить, что благодаря работе консультативного совета часть предприятий была выведена из «тени» и легализована — это обязательное условие для бизнеса, претендующего на поддержку.

Напомним, консультативный совет по развитию малого и среднего предпринимательства при правительстве региона создан по поручению Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова с целью реализации государственной политики в сфере развития и поддержки МСП, выдвижения и поддержки инициатив, имеющих республиканское значение.

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