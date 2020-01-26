Следком

18-летний житель Ингушетии подозревается в причинении смерти по неосторожности

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В отношении 18-летнего жителя республики возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК России — «причинение смерти по неосторожности», сообщает пресс-сдлужба следственного управления СКР по Ингушетии.

По данным следствия, вечером 23 января 2020 года подозреваемый, находясь на территории собственного домовладения, расположенного в сельском поселении Нижние Ачалуки Малгобекского района республики, в результате небрежного обращения с огнестрельным оружием произвел выстрел и причинил стоявшему вблизи 19-летнему местному жителю огнестрельное ранение.

Потерпевший был госпитализирован в Ингушскую республиканскую клиническую больницу", где около полуночи того же дня скончался.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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