18-летний юноша погиб, еще двое подростков пострадали в результате двух ДТП в Ингушетии

В минувшее воскресенье около 23 часов на пересечении улиц Ганиева и Коммунальная Назрани 20-летний горожанин, управляя автомашиной ВАЗ-2107, совершил наезд на переходившего дорогу в неустановленном месте 18-летнего жителя сельского поселения Алхасты Сунженского района.

Пешеход был доставлен в реанимационное отделение Ингушской республиканской клинической больницы, где впоследствии от полученных телесных повреждений скончался.

Материал проверки по данному факту находится в следственном подразделении ОМВД России по городу Назрани. В ближайшее время будет назначено проведение экспертиз, по результатам которых решится вопрос о принятии дальнейшего процессуального решения.

Транспортные средства доставлены на стоянку городского отдела полиции.

Также 14 декабря вечером в административном округе Гамурзиевский 63-летний житель обслуживаемой территории, находясь за рулем машины ГАЗ-327502, совершил наезд на двоих несовершеннолетних горожан 16 и 17 лет, которые двигались вдоль дороги во встречном направлении.

Со слов водителя, он передвигался по неосвещенному участку дороги и юношей не заметил.

В результате дорожного происшествия подростки с травмами различной степени тяжести госпитализированы в детское медицинское учреждение.

В настоящее время по данному факту стражами порядка назначено административное расследование, выясняются все обстоятельства произошедшего. Установлено, что водитель ранее привлекался к административной ответственности по ч.1 ст.12.9 (превышение установленной скорости движения) и ч.2 ст.12.12 (проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика) КоАП России.