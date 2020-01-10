18-летний пешеход получил травмы в результате ДТП в Ингушетии
Накануне в сельском поселении Али-Юрт Назрановского района Ингушетии водитель «семерки» 21-летний местный житель, управляя транспортным средством без документов, совершил наезд на 18-летнего юношу, который переходил проезжую часть в неположенном месте.
В результате дорожно-транспортного происшествия молодой человек с различными телесными повреждениями госпитализирован в травматологическое отделение Ингушской республиканской клинической больницы, сообщает пресс-служба МВД по республике.
В отношении нарушителя составлены административные материалы за управление автомобилем ВАЗ-2107 без прав и несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств.
В настоящее время по данному факту сотрудниками ОМВД России по Назрановскому району проводится проверка.