ДТП

18-летний пешеход получил травмы в результате ДТП в Ингушетии

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Накануне в сельском поселении Али-Юрт Назрановского района Ингушетии водитель «семерки» 21-летний местный житель, управляя транспортным средством без документов, совершил наезд на 18-летнего юношу, который переходил проезжую часть в неположенном месте.

В результате дорожно-транспортного происшествия молодой человек с различными телесными повреждениями госпитализирован в травматологическое отделение Ингушской республиканской клинической больницы, сообщает пресс-служба МВД по республике.

В отношении нарушителя составлены административные материалы за управление автомобилем ВАЗ-2107 без прав и несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

В настоящее время по данному факту сотрудниками ОМВД России по Назрановскому району проводится проверка.

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