18-летний пешеход получил травмы в результате ДТП в Ингушетии

В результате дорожно-транспортного происшествия молодой человек с различными телесными повреждениями госпитализирован в травматологическое отделение Ингушской республиканской клинической больницы, сообщает пресс-служба МВД по республике.

В отношении нарушителя составлены административные материалы за управление автомобилем ВАЗ-2107 без прав и несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

В настоящее время по данному факту сотрудниками ОМВД России по Назрановскому району проводится проверка.