175 объектов в Ингушетии подпадают под государственный экологический надзор

В своем докладе он, в частности, отметил, что материалы по автозаправочным станциям, размещенным в сельском поселении Экажево в водоохранной зоне, переданы в прокуратуру Назрановского района для принятия мер. По его словам, появление двух АЗС на указанной территории является нарушением Водного кодекса России.

«Подобные прецеденты часто создаются ввиду отсутствия должного земельного контроля со стороны администраций муниципальных образований», — пояснил Бекбузаров, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

Загрязнение водных объектов неочищенными канализационными стоками, размещение коммунальных и строительных отходов в прибрежно-защитных и водоохранных зонах, а также выделение там земельных участков представитель Росприроднадзора по Ингушетии назвал среди основных экологических проблем республики.

«Основными загрязнителями таких объектов все еще остаются предприятия жилищно-коммунального комплекса», — добавил он.

Еще одной проблемной задачей была названа нехватка полигонов по захоронению твердых коммунальных отходов.

В то же время, по словам Бекбузарова, отсутствие крупных промышленных предприятий на территории региона благотворно влияет на окружающую среду, позволяя республике оставаться относительно незагрязненной. Их появление в будущем предполагает принятие соответствующих мер для обеспечения экологической безопасности.

Заслушав информацию, Сластенин отметил, что решение обсуждаемых вопросов требует системного подхода и координации действий всех природоохранных ведомств и муниципалитетов, и рекомендовал усилить работу в данном направлении, наладив, в частности, работу с населением.