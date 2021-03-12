Чемпионат

170 человек примут участие в чемпионате Ингушетии «Молодые профессионалы»

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Очередной региональный чемпионат молодых профессионалов WorldSkills запланирован в Ингушетии с 15 по 19 марта 2021 года. Соревнования будут проходить без зрителей из-за Covid-19, сообщает пресс-служба министерства образования республики.

Около 170 человек продемонстрируют свои навыки на шести площадках, в колледжах, подведомственных министерству образования и науки региона.

«Важно отметить, что с прошлого года в республике внедрена новая возрастная линейка «Навыки мудрых» (50+), в рамках которой опытные специалисты продемонстрируют свое мастерство в компетенции «Электромонтаж», — говорится в релизе.

Планируется, что соревнования пройдут по 17 компетенциям: сварочные технологии, веб-дизайн и разработка, электромонтаж, бухгалтерский учет, сухое строительство и штукатурные работы, туризм и другие.

Торжественная церемония открытия регионального чемпионата состоится 15 марта 2021 года в 10 часов в Северо-Кавказском топливно-энергетическом колледже имени Цурова в Малгобекском районе Ингушетии.

Ввиду непростой эпидобстановки соревнования пройдут без зрителей. Для школьников подготовлена профориентационная программа в формате онлайн. Трансляции виртуальных экскурсий по конкурсным площадкам, мастер-классы и интерактивные квесты пройдут на сайтах образовательных организаций и в группах в социальных сетях.

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