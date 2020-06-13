17 представителям различных сфер деятельности Ингушетии вручили государственные награды

Среди награжденных работники науки и образования, здравоохранения, культуры и искусства — всего высоких наград удостоились 17 человек, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

Так, указом Президента Владимира Путина почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено Таутиеву Насрудину, заведующему травматологическим отделением Ингушской республиканской клинической больницы имени Ахушкова.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены деятели культуры Зара Аушева-Базоркина и Ахмет Льянов. Высшую награду республики — орден «За заслуги» вручили профессору факультета экономики Ингушского государственного университета Заиде Кодзоевой, а также общественному деятелю Елене Савиновских, которая оказывала помощь и поддержку вынужденным переселенцам во время военных действий в Чечне.

Особенной и необычной наградой руководитель субъекта назвал диплом Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце». Его удостаиваются люди, совершившие отважные и мужественные поступки в сложных жизненных ситуациях. В Ингушетии диплом получил студент пожарно-спасательного колледжа Амир Цечоев. Своими решительными действиями он спас людей, оказавшихся в зоне взрыва на автозаправочной станции в городе Сунжа.

Калиматов в своей речи особо подчеркнул, что позитивные изменения, которые происходят в жизни республики, стали возможны благодаря усилиям ее жителей, которые честно и добросовестно делают свою работу и вносят неоценимый вклад в развитие региона. Они заслужили награды ежедневным кропотливым трудом.

«Успех региона определяется его главным достоянием — народом. Мы намерены твердо вести Ингушетию по пути укрепления государственности, экономического развития, сохранения и расцвета национальной культуры. Человеческий ресурс — это локомотив, главная составляющая этого пути», — подчеркнул руководитель республики.