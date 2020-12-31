17 медалей различного достоинства завоевали ингушские дзюдоисты на турнире в Чечне
Воспитанники Мурада Богатырева из восьмой школы Гамурзиевского административного округа Назрани завоевали 17 медалей различного достоинства на открытом новогоднем турнире по дзюдо, проходившем в Надтеречном районе Чечни.
Лучшими в своих весовых категориях стали Мовладин Гамурзиев, Назир Богатырев, Магомед Гамурзиев, Ибрагим Эсмурзиев, Абдул-Малик Богатырев, Мансур Албогачиев, Ахмед Гамурзиев, Магомед-Амин Дзейтов, Илез Гамурзиев, сообщает пресс-служба министерства спорта Ингушетии.
Серебряные медали у Басира Гамурзиева, Микаила Богатырева, Мухаммада Евлоева и Илеза Гамурзиева.
«Бронза» в активе у Мухаммада Гамурзиева, Султан-Хамида Хаштырова, Ислама Томова и Джабраила Богатырева.