Дзюдо

17 медалей различного достоинства завоевали ингушские дзюдоисты на турнире в Чечне

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Воспитанники Мурада Богатырева из восьмой школы Гамурзиевского административного округа Назрани завоевали 17 медалей различного достоинства на открытом новогоднем турнире по дзюдо, проходившем в Надтеречном районе Чечни.

Лучшими в своих весовых категориях стали Мовладин Гамурзиев, Назир Богатырев, Магомед Гамурзиев, Ибрагим Эсмурзиев, Абдул-Малик Богатырев, Мансур Албогачиев, Ахмед Гамурзиев, Магомед-Амин Дзейтов, Илез Гамурзиев, сообщает пресс-служба министерства спорта Ингушетии.

Серебряные медали у Басира Гамурзиева, Микаила Богатырева, Мухаммада Евлоева и Илеза Гамурзиева.

«Бронза» в активе у Мухаммада Гамурзиева, Султан-Хамида Хаштырова, Ислама Томова и Джабраила Богатырева.

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