17 марта в почтовое обращение выйдет марка к 250-летию единения Ингушетии с Россией

На почтовой марке изображен герб республики, в оформлении использован национальный орнамент.

Дополнительно к выпуску почтовой марки АО «Марка» будут изданы конверты первого дня и изготовлены штемпеля специального гашения для Москвы, Магаса и Ставрополя.

В релизе отмечается, что Ингушетия — самая молодая республика в составе Российской Федерации, образованная 4 июня 1992 года, расположена на северных склонах предгорья Большого Кавказского хребта, в центральной его части. В республике насчитывается 4 района, 5 городов республиканского подчинения. Столица — город Магас.

Историческое событие — единение Ингушетии с Россией произошло 17−19 марта 1770 года вблизи селения Ангушт (Тарское) Пригородного района на равнинной местности под названием «Барта босе» («Склон согласия»). 12 июля 1770 года договор, который подписали ингушские старейшины, о добровольном вхождении Ингушетии в состав России одобрила Коллегия иностранных дел России.

Художник-дизайнер почтовой марки — А. Поварихин.

Номинал: 50 р.

Размер марки: 37×37 мм; размер листа: 131×131 мм.

Форма выпуска: лист (3×3) из 8 марок и купона.

Тираж: 120 тыс. марок (по 15 тыс. листов).