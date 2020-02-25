17-летняя жительница Ингушетии отравилась угарным газом

Как сообщает пресс-служба МЧС по республике, выехавшая на место аварийная бригада газовиков установила, что в ванной комнате домовладения расположена водонагревательная колонка, система вытяжки установлена без нарушений и замечаний. Причина отравления сильный ветер, который задул в обратную сторону продукты горения природного газа.

Для ликвидации последствий происшествия привлекались 3 человека и одна единица техники.