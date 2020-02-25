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17-летняя жительница Ингушетии отравилась угарным газом

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В Джейрахском районе Ингушетии накануне отравилась угарным газом 17-летняя жительница сельского поселения Ольгетти. Пострадавшая доставлена в детскую республиканскую клиническую больницу в Назрани.

Как сообщает пресс-служба МЧС по республике, выехавшая на место аварийная бригада газовиков установила, что в ванной комнате домовладения расположена водонагревательная колонка, система вытяжки установлена без нарушений и замечаний. Причина отравления сильный ветер, который задул в обратную сторону продукты горения природного газа.

Для ликвидации последствий происшествия привлекались 3 человека и одна единица техники.

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