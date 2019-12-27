150 новогодних подарков передали детям сотрудников МВД Ингушетии, погибших при исполнении

«Руководство Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РИ не забывает о семьях сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей. Особое внимание уделяется детям. В канун Нового года благодаря помощи Управления капитального строительства сотрудники ведомства передали МВД по РИ новогодние подарки в количестве 150 штук», — говорится в сообщении.

Напомним, что четыре новогодние игрушки с письмами снял с ели, установленной в Александровском зале Кремлевского дворца, Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. Ему предстоит осуществить мечты ребят в возрасте от 7 до 13 лет о цифровом фотоаппарате, ноутбуке, планшете и кукле-малыше.

«Желания этих детей обязательно сбудутся», — пообещал Калиматов, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.