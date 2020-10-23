Профилактика

15 классов в школах Ингушетии переведены на «удаленку» из-за коронавируса

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Полтора десятка классов в школах республики переведены на дистанционное обучение из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Минобрнауки региона.

«В республике на карантине находятся 15 классов из восьми школ, которые переведены на дистанционное обучение. Образовательный процесс сохраняется на территории всего региона», — сказал представитель ведомства.

По его информации, осенние каникулы в общеобразовательных учреждениях республики начнутся согласно графику — 26 октября и продлятся до 1 ноября.

При этом он отметил, что в этом году для профилактики распространения коронавируса в школах учебный процесс организован с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм безопасности. Проводится дезинфицирующая обработка помещений, в наличии имеются необходимые средства индивидуальной защиты и антисептики. На входе в школу учащиеся и педагоги в обязательном порядке проходят бесконтактную термометрию.

Как сообщили нашему изданию оперштабе, по состоянию на 23 октября всего проведено скрининговых исследований на новую коронавирусную инфекцию — 101 585. По результатам исследований — 6 880 впервые установленных диагнозов COVID-2019, за сутки — 56. За сутки умер один инфицированный. Всего от коронавируса скончались 94 пациента. Выздоровевших всего — 5 609 человек.

Накануне, Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за распространения новой коронавирусной инфекции.

С 22 октября по 1 декабря текущего года в республике запрещено проводить публичные и массовые мероприятия, в том числе — культурные, спортивные и другие. Также приостановлена работа учреждений культурно-досугового и развлекательного типа для детей и молодежи, за исключением учреждений дополнительного образования.

Ограничена деятельность организаций общественного питания после 21 часа, проведение свадебных мероприятий в помещениях площадью менее 400 кв. м.

Работодателям рекомендовано обеспечить соблюдение мер безопасности, регулярно проводить дезинфекцию помещений, а также перевод до 30% работников на дистанционный режим работы, в том числе из числа граждан старше 65 лет.

Жителям республики необходимо соблюдать масочный режим и дистанцию, проводить религиозные обряды и свадебные церемонии с минимальным количеством приглашенных гостей.

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