15 домов в Пседахе отключены от газа за самовольное подключение к сетям

Накануне собственники домов обратились в газовую службу с жалобой на низкое давление. Выехавшая на обращение бригада обнаружила, что домовладения незаконно подключены к газораспределительным сетям.

Собственники домов пытались убедить представителей газораспределительной организации в законности подключения, однако не смогли предоставить ни документов о подключении, ни договоры поставки газа и на техобслуживание газового оборудования. В базе данных АО «Газпром газораспределение Назрань» данные документы также отсутствуют, что подтвердило факт самовольного подключения и незаконного потребления газа.

В соответствии со ст. 7.19 Кодекса об административных правонарушениях РФ, самовольное подключение к газопроводам, а равно и самовольное использование газа, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа:

— на граждан в размере от 10 тыс. до 15 тыс. рублей;

— на должностных лиц — от 30 тыс. до 80 тыс. рублей или дисквалификацию на срок от года до 2 лет;

— на юридических лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей.

Согласно ст. 215.3 Уголовного кодекса РФ, повторное самовольное подключение к газопроводам наказывается штрафом в размере до 80 тысяч рублей, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо принудительными работами на срок до 2 лет, либо лишением свободы на срок до 2 лет. Подобные действия, повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, наказываются принудительными работами на срок до 5 лет либо лишением свободы на срок до 8 лет.