Спорт

14 физкультурно-оздоровительных комплексов построят в Ингушетии в течение ближайших двух лет

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В Ингушетии намерены с 2022 года по 2024 год построить 14 физкультурно-оздоровительных комплексов в рамках нацпроекта «Демография», сообщил председатель правительства республики Владимир Сластенин в рамках отчета о результатах деятельности исполнительной власти региона на заседании парламента.

«В целях развития спортивной инфраструктуры с 2022 по 2024 год в рамках нацпроекта на территории республики запланировано строительство 14 физкультурно-оздоровительных комплексов в сельских поселениях Сурхахи, Экажево, Барсуки, Гази-Юрт, Инарки, Алкун, Алхасты, Новый Редант, Кантышево, Нижние Ачалуки, в городах Карабулаке, Сунже, Назрани, Магасе, а также 50 многофункциональных спортивных площадок. Также необходимо обеспечить развитие игровых видов спорта в сельской местности путем строительства игровых площадок шаговой доступности, площадок для занятий воркаутом», — сказал Сластенин.

По его словам, на данный момент в регионе систематически спортом занимаются только около 100 тыс. человек.

«Всего на реализацию мероприятий регионального проекта в сфере физической культуры и спорта до 2024 года предполагается финансирование в размере свыше 3 млрд рублей», — добавил премьер.

Отметим, что нацпроект «Демография», рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин», «Старшее поколение», «Укрепление общественного здоровья», «Спорт — норма жизни». Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.

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