13-летний кандидат в мастера спорта выиграл у Главы Ингушетии партию в шахматы

«В праздничный день в парке также был проведен шахматный турнир для детей и взрослых, в рамках которого Махмуд-Али Калиматов сыграл партию с тринадцатилетним Эмином Аушевым. Несмотря на свой возраст, юноша уже является кандидатом в мастера спорта по шахматам», — сказал собеседник издания.

Представитель пресс-службы отметил, что состязания среди юношей, юниоров и взрослых проходили по швейцарской системе. Партия с Главой Ингушетии завершилась победой Эмина.

Праздничные мероприятия, приуроченные к четвертьвековому юбилею образования города, прошли в Карабулаке в воскресенье. В ходе праздничных мероприятий Калиматов поблагодарил жителей Карабулака за все преобразования, которые происходят в городе, за усилия, которые они приложили для этого.

«То, что город практически ежедневно меняется к лучшему, — ваша общая заслуга. Желаю всем жителям доброго здоровья, мира и благополучия», — обратился к горожанам Калиматов.

Местом проведения основных торжеств стал парк Славы. Именно там состоялось большое праздничное мероприятие, на площадке разместились пункты питания, выставки декоративно-прикладного творчества, ярмарка изделий мастеров войлочного ковроделия. В честь праздника в городе прошли состязания по стрельбе из лука, квест-игра, вручение паспортов граждан РФ.

Кроме того, муниципальные власти подвели итоги творческих конкурсов на лучшее стихотворение и лучший рисунок в честь 25-летия Карабулака, также наградили отличившихся на престижных состязаниях местных спортсменов.

Одними из важных пунктов праздничной программы стали открытие сквера Ветеранов после реконструкции и присуждение многолетнему директору карабулакского Дома культуры Камбулату Аушеву звания «Почётный гражданин г. Карабулака».

Отдельная детская программа была предусмотрена для самых юных горожан. Малыши целый день веселились в центральном парке с артистами и аниматорами. Не обошлось без сладких угощений.