12 сотрудников ОФСИН Ингушетии привлечено к ответственности за сокрытие доходов

«Установлено, что ими укрывались сведения о находящихся в пользовании и собственности объектах движимого и недвижимого имущества, о полученных доходах от продажи автомобилей, ежемесячных и единовременных социальных выплатах, неверно отражались суммы доходов по месту работы и иных доходов, а также не указывались счета, открытые в кредитных организациях», — говорится в сообщении.

По итогам проверки прокуратурой республики в адрес начальника отдела ФСИН внесено представление об устранении выявленных нарушений.

Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен, 12 должностных лиц отдела привлечено к дисциплинарной ответственности.