Прокуратура

12 сотрудников ОФСИН Ингушетии привлечено к ответственности за сокрытие доходов

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В Ингушетии по требованию прокуратуры региона 12 должностных лиц отдела Федеральной службы исполнения наказаний привлечены к ответственности за нарушение законодательства о противодействии коррупции, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Установлено, что ими укрывались сведения о находящихся в пользовании и собственности объектах движимого и недвижимого имущества, о полученных доходах от продажи автомобилей, ежемесячных и единовременных социальных выплатах, неверно отражались суммы доходов по месту работы и иных доходов, а также не указывались счета, открытые в кредитных организациях», — говорится в сообщении.

По итогам проверки прокуратурой республики в адрес начальника отдела ФСИН внесено представление об устранении выявленных нарушений.

Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен, 12 должностных лиц отдела привлечено к дисциплинарной ответственности.

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