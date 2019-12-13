11-летний ребенок погиб от отравления угарным газом в Назрановском районе Ингушетии
Следственные органы проводят проверку по факту смерти ребёнка в сельском поселении Али-Юрт Назрановского района, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального главка СКР.
«По данным следствия, 11 декабря 2019 года около 18 часов поступило сообщение о доставлении в Ингушскую республиканскую клиническую больницу тела 11-летнего жителя Назрановского района. Предположительно, он скончался от отравления угарным газом в ванной комнате», — сказал представитель ведомства.
По данному эпизоду следователи проводят доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.