11-летний ребенок погиб от отравления угарным газом в Назрановском районе Ингушетии

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Следственные органы проводят проверку по факту смерти ребёнка в сельском поселении Али-Юрт Назрановского района, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе регионального главка СКР.

«По данным следствия, 11 декабря 2019 года около 18 часов поступило сообщение о доставлении в Ингушскую республиканскую клиническую больницу тела 11-летнего жителя Назрановского района. Предположительно, он скончался от отравления угарным газом в ванной комнате», — сказал представитель ведомства.

По данному эпизоду следователи проводят доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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