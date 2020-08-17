Дата

11 лет назад в Ингушетии был совершен теракт, унесший жизни 25 человек

0

11 лет назад в Ингушетии был совершен теракт, унесший жизни 25 человек. Мощный взрыв прогремел 17 августа 2009 года утром в центре города Назрани. Начиненная взрывчаткой автомашина марки «Газель», протаранив ворота, въехала во двор ГОВД и РОВД, где проходило построение личного состава.

Ответственность за теракт взял на себя идеолог террористов Саид Бурятский, который позже был уничтожен в ходе спецоперации в сельском поселении Экажево Назрановского района Ингушетии, как и другие многие заказчики, и исполнители подобных преступлений.

В машине находилось два террориста-смертника и около двадцати бытовых газовых баллонов. Для их детонации было использовано несколько гранат. Милиционеры открыли огонь по автомашине, но детонация уже была запущена. Разрушено было не только здание райотдела, но и прилегающие постройки, а также поврежден многоэтажный жилой дом, находившийся рядом. Погибло 25 человек, 136 ранено, среди них и десятки мирных жителей.

Мощность взрыва составила 200 кг (по другим данным 400 кг) в тротиловом эквиваленте.

Один из правоохранителей, пытавшийся помешать смертникам, позже был удостоен высокой государственной награды.

14 июня 2012 года Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому «за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни», капитану Руслану Нальгиеву присвоено звание «Герой России».

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Рустам Кукурхоев выступит на турнире «Золотой тигр»
В горах Ингушетии завершился девятый ежегодный фестиваль бейсджампинга
Документально-художественный фильм про битву под Малгобеком в 1942 снимают в Ингушетии
Выставку и мастер-классы по войлочному валянию проведут в Ингушетии
За сутки в Ингушетии подтверждено 22 случая Covid-19
Глава Ингушетии поздравил россиян с Днем Государственного флага страны
Калиматов считает, что детям, показавшим не лучшие результаты на ЕГЭ, нужна особая поддержка
Первая школа олимпийского резерва появилась в Ингушетии
Дело о взрыве на заправке с погибшими и пострадавшими в Ингушетии дошло до суда
В Малгобекском районе Ингушетии работники КФХ обнаружили снаряд времен Великой Отечественной войны
Председатель РТДС обсудил вопросы сотрудничества с мэром турецкого города Измир

Главное

Яндекс.Метрика

 