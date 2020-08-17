11 лет назад в Ингушетии был совершен теракт, унесший жизни 25 человек

Ответственность за теракт взял на себя идеолог террористов Саид Бурятский, который позже был уничтожен в ходе спецоперации в сельском поселении Экажево Назрановского района Ингушетии, как и другие многие заказчики, и исполнители подобных преступлений.

В машине находилось два террориста-смертника и около двадцати бытовых газовых баллонов. Для их детонации было использовано несколько гранат. Милиционеры открыли огонь по автомашине, но детонация уже была запущена. Разрушено было не только здание райотдела, но и прилегающие постройки, а также поврежден многоэтажный жилой дом, находившийся рядом. Погибло 25 человек, 136 ранено, среди них и десятки мирных жителей.

Мощность взрыва составила 200 кг (по другим данным 400 кг) в тротиловом эквиваленте.

Один из правоохранителей, пытавшийся помешать смертникам, позже был удостоен высокой государственной награды.

14 июня 2012 года Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому «за мужество и героизм, проявленные при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни», капитану Руслану Нальгиеву присвоено звание «Герой России».