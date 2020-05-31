106 тыс. защитных медицинских масок раздадут малоимущим семьям в Ингушетии

100 тыс. масок были переданы региону властями Кабардино-Балкарии, сообщил газете «Ингушетия» руководитель комитета по делам молодежи республики Анзор Мархиев.

«В это непростое для нас всех время наши братья из Кабардино-Балкарской Республики приехали к нам, чтобы передать нам 100 тыс. защитных масок. Такая помощь очень важна именно в этот период, когда вся страна переживает очень опасную болезнь. Средства защиты будем распределять по всем районам республики, проводить акции совместно с волонтерами, будем раздавать адресно малоимущим семьям, а также жителям региона в общественных местах», — сказал Мархиев.

По его словам, остальные 6 тыс. масок жителям региона раздаст региональный штаб «Молодой гвардии Единой России».

Отметим, что по данным оперштаба региона, в Ингушетии за последние сутки зафиксировано 39 новых случаев заражения коронавирусом, всего в республике было инфицировано 2 083 человека, из них 253 госпитализированы. В тяжелом состоянии в реанимации находятся 30 человек, из них три пациента — на аппаратах ИВЛ. С 30 марта в регионе умерли 57 человека, выздоровели 848.