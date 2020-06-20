100 тонн макулатуры соберут школьники в Ингушетии в рамках экологического проекта
В Ингушетии стартует экологический проект, в рамках которого школьники соберут 100 тонн макулатуры. Мероприятие будет поддержано региональным Минприроды, сообщил СМИ и. о. министра природных ресурсов республики Магомед Евлоев.
«Автор экопроекта под инновационным названием «Спаси Грута» Адам Мальсагов организовал в местных школах пункты приема макулатуры. В прошлом году благодаря экопроекту школьникам удалось собрать порядка 65 тонн макулатуры, в этом году планируется увеличить количество школ-участников проекта и собрать более 100 тонн. Цель акции — улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки, а также привитие молодежи культуры раздельного сбора мусора», — сказал Евлоев.
По его словам, проект будет поддержан ведомством, а школам, собравшим наибольшее количество макулатуры, министерство будет дарить ценные подарки.
Напомним, в 2018 году в регионе прошел конкурс «Спаси Грута» на средства президентского гранта, в нем приняли участие 4 школы, ученики собрали 14 тонн макулатуры. Также в школах были проведены уроки для повышения экологической грамотности детей.