100 тонн макулатуры соберут школьники в Ингушетии в рамках экологического проекта

«Автор экопроекта под инновационным названием «Спаси Грута» Адам Мальсагов организовал в местных школах пункты приема макулатуры. В прошлом году благодаря экопроекту школьникам удалось собрать порядка 65 тонн макулатуры, в этом году планируется увеличить количество школ-участников проекта и собрать более 100 тонн. Цель акции — улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки, а также привитие молодежи культуры раздельного сбора мусора», — сказал Евлоев.

По его словам, проект будет поддержан ведомством, а школам, собравшим наибольшее количество макулатуры, министерство будет дарить ценные подарки.

Напомним, в 2018 году в регионе прошел конкурс «Спаси Грута» на средства президентского гранта, в нем приняли участие 4 школы, ученики собрали 14 тонн макулатуры. Также в школах были проведены уроки для повышения экологической грамотности детей.