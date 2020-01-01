Акция

100 новогодних подарков раздали детям сотрудники ОМВД России по городу Назрани Ингушетии

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В рамках всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Назрани посетили 32 семьи, состоящие на профилактическом учете и находящиеся в трудной жизненной ситуации

Стражи правопорядка порадовали детей сотней новогодних подарков, сообщает пресс-служба МВД по Ингушетии.

Правоохранители провели профилактические беседы с родителями и несовершеннолетними, состоящими на учете, о правилах безопасности на дорогах, в транспорте и общественных местах, а также о надлежащем поведении в период зимних каникул.

Ежегодная акция «Полицейский Дед Мороз» на территории региона продолжается.

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