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100-летие ингушской государственности отметят в республике в 2024 году

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Премьер республики Владимир Сластенин провел совещание, посвященное подготовке к проведению мероприятий по случаю 100-летия ингушской государственности.

Предполагается, что республика отметит знаменательный юбилей в июле 2024 года. Участники обсудили задачи, стоящие перед разработчиками программы предстоящего празднования, сообщает пресс-служба Главы и правительства региона.

«Дата очень важная. Прошу очень серьезно отнестись к организационной работе. При подготовке к празднованию необходимо взять во внимание и практику предыдущих торжеств, прошедших на должном уровне, в том числе празднование 250-летия единения Ингушетии с Россией в прошлом году», — отметил Сластенин.

Напомним, День ингушской государственности отмечается ежегодно 7 июля. Именно в этот день в 1924 году была образована Ингушская автономная область в составе РСФСР с центром во Владикавказе. Автономия просуществовала 10 лет.

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