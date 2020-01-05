10 медалей завоевали ингушские спортсмены на турнире по греко римской борьбе среди юношей
С триумфом вернулись спортсмены спортклуба «Ади Ахмад» из Чечни, где проходил открытый турнир по греко римской борьбе среди юношей, сообщает пресс-служба министерства спорта Ингушетии.
За победу в состязаниях боролись спортсмены из регионов СКФО. Сборная команда республики, которая была представлена спортклубом «Ади Ахмад» завоевала на этих соревнованиях десять медалей.
«Золото» у Рахима Баркинхоева. Серебряными призерами стали Магомед Сайнароев, Абдула Оздоев, Ахмед Яндиев и Хамзат Калиматов.
«Бронза» у Умара Оздоева, Асхаба Мальсагова, Имама Вышегурова, Хас-Магомеда Калиматова и Ислама Баркинхоева.
Ответственны за команду на этих соревнованиях были — старший тренер спортклуба «Ади Ахмад» Иса Оздоева и наставник Шамиль Тангиев.
Руководство федерации спортивной борьбы Ингушетии в лице руководителя Руслана Белхороева поздравляет ребят и тренеров с успешным выступлением на турнире, говорится в релизе.