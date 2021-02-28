Альпинизм

10 ингушских спасателей в лагере «Кязи» прошли программу подготовки альпинистов для работы в горах

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10 сотрудников отряда пожарно-спасательной службы МЧС по Ингушетии прошли на территории альплагеря «Кязи» в Джейрахском районе республики программу подготовки альпинистов для работы в горах.

Об этом «Ингушетии» сообщил член правления ФАР, гендиректор общества с ограниченной ответственностью «Управление альпинистских лагерей» и начальник альплагеря «Кязи» Александр Яковенко.

«Когда мы стали проводить чемпионаты России, то столкнулись с такой проблемой, что спасатели приезжают на дежурство, но они не умеют выходить на маршруты. Потому, в этот раз, впервые 10 человек из отряда пожарно-спасательной службы МЧС по республике выполнили норматив — значок «Альпинист России», а весной для выполнения спортивного разряда «Альпинист» они пройдут обучение», — сказал Яковенко.

Он напомнил, что в настоящее время в горной Ингушетии проходят Всероссийские классификационные соревнования по альпинизму, в которых принимают участие 30 спортсменов. В республику приезжают альпинисты со всех регионов страны для повышения своей спортивной классификации.

«Горы Ингушетии в межсезонье — самый оптимальный район, потому что в других регионах холодно, много снега, а здесь тепло, это удобное место для работы альпиниста. Мы заключили договор с Приэльбрусским спасательным отрядом, их тоже будем обучать, и повышать их альпинистскую квалификацию. По окончанию обучения мы выдадим спасателям спортивные документы от федерации альпинизма России», — отметил Яковенко.

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