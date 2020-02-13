Конкурс

1 марта истекает срок подачи работ на конкурс произведений изобразительного искусства «Вместе с Россией!»

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Министерство культуры Ингушетии напоминает о том, что 1 марта истекает срок подачи работ на республиканский конкурс произведений изобразительного искусства, проводимый в рамках празднования 250-летия единения Ингушетии с Россией.

Принять участие в конкурсе может любой желающий, без возрастных ограничений.

Победителям за первое место присуждается премия в размере 50 тысяч рублей, за второе место — 40 тысяч рублей, за третье — 30 тысяч рублей.

Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться на странице Министерства культуры Ингушетии в «Инстаграм».

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