1 марта истекает срок подачи работ на конкурс произведений изобразительного искусства «Вместе с Россией!»

Принять участие в конкурсе может любой желающий, без возрастных ограничений.

Победителям за первое место присуждается премия в размере 50 тысяч рублей, за второе место — 40 тысяч рублей, за третье — 30 тысяч рублей.

Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться на странице Министерства культуры Ингушетии в «Инстаграм».