1 марта истекает срок подачи работ на конкурс произведений изобразительного искусства «Вместе с Россией!»
Министерство культуры Ингушетии напоминает о том, что 1 марта истекает срок подачи работ на республиканский конкурс произведений изобразительного искусства, проводимый в рамках празднования 250-летия единения Ингушетии с Россией.
Принять участие в конкурсе может любой желающий, без возрастных ограничений.
Победителям за первое место присуждается премия в размере 50 тысяч рублей, за второе место — 40 тысяч рублей, за третье — 30 тысяч рублей.
Подробнее с условиями конкурса можно ознакомиться на странице Министерства культуры Ингушетии в «Инстаграм».