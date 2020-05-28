1 июня состоится российская премьера триллера «Приди ко мне» и онлайн-встреча с режиссером Малгожатой Шумовской.

1 июня платформа КАРОАрт. LIVE и видеосервис Wink представят новую картину одного из самых ярких европейских кинорежиссеров Малгожаты Шумовской — мистический триллер «Приди ко мне», который в онлайн-прокат выпускает компания Capella Film. Малгожата Шумовска — трехкратный лауреат кинофестиваля в Берлине, один из лучших молодых режиссеров Европы, как считает журнал Variety.

Партнеры предлагают программу на весь первый летний вечер. В 18:00 на YouTube-канале КАРО.Арт начнется онлайн-встреча с Малгожатой Шумовской, собеседником которой будет кинокритик Денис Вирен. А уже в 19:00 в видеосервисе Wink можно будет посмотреть фильм, зрители имеют возможность приобрести цифровой промокод для этого на сайте «КАРО».

«Сейчас мы особенно скучаем по премьерам, по возможности обсудить фильмы вместе с их создателями и кинокритиками, задать им вопросы и поделиться впечатлениями. Поэтому, чтобы не терять контакт с нашими зрителями, мы временно решили перенести премьеры в цифровое пространство. И очень рады, что первая наша премьера мистического триллера «Приди ко мне» пройдет совместно с нашим постоянными партнерами: проектом КАРО. Арт и видеосервисом Wink. Для полноты впечатлений можно будет заказать любимый попкорн на сайте «КАРО». С июня и до момента открытия кинотеатров мы планируем проводить две-три премьеры каждый месяц с участием создателей фильмов и известных кинокритиков. Поверьте, наши фильмы и гости вас не разочаруют», — сказала руководитель компании Capella Film Надежда Мотина.

«Приди ко мне» рассказывает о таинственной секте, обитающей в лесу и состоящей только из женщин и загадочного Пастыря. В центре сюжета — история юной девушки Селы, которая с самого рождения живет в лесу в окружении «жен», «сестер» и Пастыря, ставшего для женщин отцом, учителем, любовником и единственным другом. Со временем Села начинает подвергать сомнению окружающую ее действительность. «Приди ко мне» предлагает не просто взгляд на секту изнутри, а точку зрения жертвы, готовой восстать против сложившихся обстоятельств.

Главную роль в картине сыграла восходящая голливудская звезда Рэффи Кэссиди, известная по работам в фильмах «Вокс люкс» и «Убийство священного оленя». Образ деспотичного Пастыря в картине воплотил актер Михиль Хаусман, прославившийся благодаря участию в сериале «Игра престолов» и роли в мелодраме «Век Адалин».

«Практика обсуждений и встреч с создателями фильмов в рамках КАРОАрт. LIVE показывает, что это актуальный инструмент и востребованный формат среди нашей аудитории в период самоизоляции. Среди наших гостей — множество талантливых российских режиссеров и сценаристов. Малгожата Шумовска — наш первый зарубежный гость, и мы очень рады, что у зрителей КАРО. Арт будет уникальная возможность принять участие в этой встрече», — подчеркнула вице-президент по управлению кинопоказом сети «КАРО» Майя Манерова.

У картины «Приди ко мне» сложилась успешная фестивальная судьба, начиная с премьеры на международном кинофестивале в Торонто и участием в основном конкурсе смотра в Сан-Себастьяне, заканчивая успешными показами в Гетеборге и Лондоне. Говоря о картине, критики проводят параллели с нашумевшим хоррором Ари Астера «Солнцестояние» и сериалом «Рассказ служанки». Авторы рецензий особенно отмечают не только выдающиеся художественные достоинства ленты, но и актерские работы, особенно мастерство семнадцатилетней Кэссиди, которой уже сейчас прочат большое будущее.

«Видеосервис Wink предлагает своим зрителям многотысячную коллекцию кинокартин на самые разные вкусы — и блокбастеры, и арт-хаус для настоящих синефилов. Новая картина Малгожаты Шумовской обязательно найдет своих зрителей среди миллионов наших подписчиков, особенно тех, кто следит за актуальным авторским кино. Онлайн-встреча с режиссером и просмотр премьеры в Wink — отличная программа на первый летний вечер», — отметил директор по контентной политике «Ростелекома» Александр Косарим.

Режиссер фильма Малгожата Шумовска входит в число наиболее значимых и востребованных в мире польских современных режиссеров. Она — многократный обладатель призов Берлинского кинофестиваля: приз за режиссуру («Тело»), гран-при жюри («Лицо»), приз Teddy («Во имя...»), четырехкратный номинант на премию Европейской академии и победитель в номинации «Симпатии зрителя» («Тело»). Ее сценарные работы были признаны одними из лучших европейских текстов института SUNDANCE Роберта Редфорда.

Новая работа Малгожаты Шумовской продолжает исследовать вопросы сектантства и созависимых отношений, проявившихся с новой силой в работах ведущих кинематографистов в последнее время. В 2019 году влияние Чарльза Мэнсона и его семьи на массовую культуру отразили в фильмах «Однажды... в Голливуде» и «Охотник за разумом» Квентин Тарантино и Дэвид Финчер.

«Приди ко мне» — копродукция Ирландии, Бельгии и США, результат сотрудничества сразу нескольких успешных продюсеров современного авторского кино. Среди создателей картины — продюсеры фильмов «Одержимость», «Ведьма», «Драйв», «Дорогая Венди», дилогии «Нимфоманка».

Трейлер фильма можно посмотреть здесь.

КАРОАрт.LIVE — это путеводитель в мире креативного контента. На онлайн-платформе зрителям доступны художественные и короткометражные фильмы, концерты, мастер-классы с мировыми кинематографистами, обсуждения картин в формате прямых трансляций, подкасты, видеопрезентации книг и журналов.

Wink — цифровой видеосервис «Ростелекома», который объединяет преимущества интерактивного телевидения (более 260 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус (25 000 позиций). Wink доступен на любом экране — домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера (на видеопортале wink.rt.ru).