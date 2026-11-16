Направления сотрудничества с газовиками обсудили в Назрановском районе Ингушетии

Как сообщили газете «Ингушетия» организаторы встречи, в мероприятии приняли участие начальник финансового управления Назрановского района Т. Мержоев, начальник правового управления К. Харсиев, генеральный директор АО «Газпром газораспределение Назрань» А. Льянов и главный инженер компании И. Батыжев.

В ходе совещания главным образом обсудили вопросы налаживания межведомственного взаимодействия, а также проведение совместной работы, направленной на повышение качества жизни населения.