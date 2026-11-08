На трассе «Кавказ» в Ингушетии столкнулись четыре автомобиля 

К месту происшествия были направлены сотрудники поисково-спасательного отряда «24» из Карабулака, бригада скорой помощи и сотрудники ОМВД по Назрани. Прибывшие спасатели установили, что участниками ДТП стали автомобили Toyota Camry, Lada Granta и две грузовые «Газели».

В результате аварии один человек получил травмы, погибших нет. Пострадавшего на машине скорой помощи доставили в травматологическое отделение Ингушской республиканской клинической больницы имени Алаудина Ахушкова.

Причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.