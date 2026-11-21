Экспозицию посетили спикер Народного собрания Руслан Гагиев, руководитель администрации Главы и правительства Анзор Мархиев, министр образования и науки Ахмед-Башир Цороев, председатель КДМ Заурбек Пошев и заместитель начальника Северо-Кавказской железной дороги, филиала ОАО «РЖД» Алексей Тарасенко.

Гости осмотрели тематические вагоны, ознакомились с историческими материалами и мультимедийными инсталляциями. Реалистичные декорации и современные технологии позволяют погрузиться в атмосферу военного времени и глубже осознать, какой ценой была завоевана Победа.

«Великая Отечественная война оставила глубокий след в истории Ингушетии: здесь проходили ожесточенные бои, работали на нужды фронта предприятия, а жители городов и сел вносили свой вклад в общую Победу», — отметил в своем Telegram-канале Глава республики.

Махмуд-Али Калиматов напомнил, что в 1942–1943 годах на Малгобекской земле решалась судьба Кавказа. Здесь немецко-фашистские войска пытались прорваться к нефтяным месторождениям Грозного и Баку, но встретили упорное сопротивление советских войск. Более четырех месяцев продолжались ожесточенные бои. Защитники Малгобека остановили врага, 3 января 1943 года город был освобожден. В 2007 году указом Президента России нашему Малгобеку присвоено почетное звание «Город воинской славы».

Подвиг совершался не только на передовой. Вся Малгобекская земля стала частью обороны Кавказа. Восемь сельских поселений района — Нижние, Средние и Верхние Ачалуки, Вежарий, Вознесенское, Пседах, Инарки и Сагопши — в декабре 2025 года удостоены почетного звания республики «Населенный пункт воинской доблести».

«Эта работа началась в 2024 году по моей инициативе, а в июне 2025 года Народное собрание единогласно приняло закон, закрепивший возможность присвоения такого звания городам и селам республики. Специальная комиссия изучила архивные документы и исторические свидетельства, подтвердившие вклад этих населенных пунктов в оборону Малгобекского направления. Села становились опорными пунктами советских войск, в них размещались штабы и медицинские части, а жители снабжали фронт продовольствием, помогали с транспортом, укрывали военнослужащих и маскировали технику», — написал руководитель региона.

По его словам, свой вклад в Победу вносила и Назрань. Пока под Малгобеком шли бои, город стал важным тыловым центром. Назрановский мельзавод и элеватор работали на полную мощность, обеспечивая хлебом Южный фронт. Так, каждый на своем месте приближал Победу: на передовой и в тылу, в окопах и на производстве.

Победа досталась стране страшной ценой. По официальным оценкам, Советский Союз потерял в годы ВОВ войны более 26 млн человек. Более 20 тысяч уроженцев Ингушетии ушли на фронт, свыше 6,5 тысячи из них не вернулись.

«Это высокая цена, которую наши предки заплатили за мирную жизнь, свободу и возможность будущих поколений жить под мирным небом. Десять тематических вагонов, реалистичные декорации и современные мультимедийные технологии позволяют глубже погрузиться в события военных лет и увидеть за историческими датами судьбы людей, их мужество и самоотверженность», — подчеркнул Глава Ингушетии.

Он выразил уверенность, что посещение «Поезда Победы» станет важным событием для людей разных поколений, добавив: «Особенно важно, чтобы эту экспозицию увидели молодые жители республики: знали историю своей страны, помнили о подвиге предков и понимали, какой ценой была завоёвана Победа. Приглашаю жителей и гостей Ингушетии посетить выставку и прикоснуться к истории, которая касается каждой семьи».