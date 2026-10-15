На капремонт школ и ДОУ в Ингушетии направят почти 1 млрд рублей 

В течение следующих трех лет на капитальный ремонт школ и дошкольных учреждений планируется выделить порядка 1 миллиарда рублей. Это стало возможным благодаря совместной работе правительства и министерства образования и науки республики, подготовке заявок и поддержке министерства просвещения России.

По результатам федерального отбора одобрено финансирование ремонта девяти школ и четырех детских садов. На эти цели в 2028–2029 годах предусмотрено более 874 миллионов рублей. Еще 115,3 миллиона рублей планируется направить в 2027 году на капитальный ремонт четырех дошкольных учреждений.

Махмуд-Али Калиматов поблагодарил министра просвещения России Сергея Кравцова за поддержку республики и внимание к развитию образовательной инфраструктуры. Он отметил, что регион не первый год показывает отличные результаты в реализации программы капремонта. С 2022 года в Ингушетии отремонтированы 44 школы, шесть детских садов и один колледж.

В 2025 году республика вошла в число 14 регионов, отмеченных на федеральном уровне за успешную реализацию программы модернизации школьной системы образования.

В текущем году капитально отремонтирована гимназия имени Саида Чахкиева в Малгобеке. Работы проведены в рамках федерального проекта «Все лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети». Также обновлен Ингушский политехнический колледж имени Юсупа Арапиева по федеральному проекту «Профессионалитет».

В рамках федеральной программы «Поддержка семьи» национального проекта «Семья» капитальный ремонт проведен в четырех ДОУ: «Радуга» в селе Нестеровское Сунженского района, «Золушка» в Джейрахе, «Сказка» имени Марем Арапхановой в Магасе и «Гнездышко» в Малгобеке.

«Президент России обозначил продолжение программы капитального ремонта школ до 2030 года. Для нас это возможность и дальше обновлять образовательную инфраструктуру, планировать работы на несколько лет вперед и привлекать федеральные средства для решения накопившихся вопросов», — отметил руководитель региона.