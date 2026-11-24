Отрабатывались действия ведомств по эвакуации людей при возникновении чрезвычайных ситуаций и тушению условного пожара в здании с массовым пребыванием людей, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе чрезвычайного ведомства по республике.

По замыслу учений, в столовой ведомства вспыхнул пожар, который быстро привел к сильному задымлению помещения. Как только сработала система оповещения, сотрудники ОМОН «Беркут-Юг» оперативно и дисциплинированно эвакуировались из здания. Пожарные, прибывшие на место условного ЧП, успешно справились с ликвидацией источника возгорания.

Во время учений росгвардейцы и пожарные из второго караула четвертой ПСЧ совершенствовали взаимодействие при эвакуации людей и оттачивали практические умения, необходимые в ходе спасательных операций. Все запланированные цели были достигнуты в полном объеме, говорится в релизе.